СБУ розслідує підготовку можливої диверсії на «Мотор Січ»: деталі



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Спецслужба також розслідує надання представниками компанії «Мотор Січ» допомоги РФ у проведенні підривної діяльності проти України шляхом поставки продукції військового призначення

Служба безпеки України розслідує підготовку диверсії на найбільшому виробнику авіаційних двигунів і газотурбінних установок компанії «Мотор Січ» (Запоріжжя). Про це повідомив пресцентр СБУ.

«СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 ст. 113 і ч. 1 ст. 111 КК України, а саме за фактом підготовки до скоєння диверсії - дій, спрямованих на руйнування AT «Мотор Січ» як об'єкта, що має важливе народногосподарське та оборонне значення», - йдеться в ньому.

СБУ також розслідує надання представниками компанії «Мотор Січ» допомоги Росії в проведенні підривної діяльності проти України шляхом поставки продукції військового призначення та подвійного використання.

Нагадаємо, у липні 2019 року стало відомо про те, що група компаній «Мотор Січ» протягом двох років нібито фінансувала діяльність підтримуваного Росією збройного угруповання «ДНР».

Як повідомлялось, у січні-вересні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року компанія «Мотор Січ», згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності, скоротила прибуток в 4,8 разу, або на 2,052 млрд гривень до 543,314 млн гривень, скоротивши чистий дохід на 13,17%, або на 1,2 млрд гривень до 7,908 млрд гривень.

У 2017 році порівняно з 2016 «Мотор Січ» збільшив чистий прибуток на 52%, або на 1,1 млрд гривень до 3,1 млрд гривень і чистий дохід на 43,7%, або на 4,6 млрд гривень до 15, 15 млрд гривень.

«Мотор Cіч» виробляє двигуни для вертольотів Мі-2, Мі-8 / Мі-17, КА-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148 і Як-130.

17,3% акцій підприємства належить компанії АТ Business House Helena (Панама).

Нагадаємо, АМКУ відкрив справу щодо набуття спільного контролю над ПАТ «Мотор Січ» державою Україна в особі ДК «Укроборонпром» та офшорною компанією «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови), що пов’язана з Китаєм та фігурувала у справі СБУ про диверсію.

Джерело: Українські новини