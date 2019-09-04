СБУ блокувала механізм фінансування терористів «ДНР» через реалізацію ліків



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Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів справи у Києві та Дніпрі, під час яких вилучили готівку, злитки дорогоцінних металів та інші цінності на суму понад 5 млн грн

У Києві та Дніпрі Служба безпеки України блокувала механізм фінансування терористичної діяльності так званої «ДНР» через реалізацію лікарських засобів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що з 2015 року фігуранти провадження, частина яких були високопосадовцями до 2014 року, створили декілька аптечних мереж. Вони були зареєстровані та діяли як на підконтрольній українській владі території, так і у «ДНР». Використовуючи реквізити банківських установ, що діють на тимчасово окупованих територіях, всупереч чинному законодавству України, зловмисники систематично перераховували кошти до «податкових» органів псевдореспубліки.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів справи у Києві та Дніпрі, під час яких вилучили готівку, злитки дорогоцінних металів та інші цінності на суму понад 5 млн грн. Виявлено також мобільні телефони з листуванням щодо проведення незаконної діяльності, комп’ютери та серверне обладнання, на яких зберігаються дані про деталі функціонування механізму, документацію фінансово-господарського характеру, що свідчать про взаємодію фігурантів з представниками «ДНР», а також документи щодо операцій з виведення коштів підконтрольних підприємств у тіньовий обіг.

Фото: ssu.gov.ua

Наразі керівнику аптечних мереж повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму), і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Триває слідство, встановлюються інші особи, причетні до фінансової оборудки.

Операції проводилась співробітниками ГУ СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Головним слідчим управлінням СБУ під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.