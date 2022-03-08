Російські окупанти знову атакували Сумщину: інформація станом на ранок

За інформацією голови ОВА, є загиблі і травмовані. Серед постраждалих – діти

7 березня після 23 години на Суми і Сумський район російські ворожі літаки скинули авіабомби. Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Потрапляння у житлові квартали міста Суми знищило і пошкодило будинки, постраждали люди. За інформацією голови ОВА, є загиблі і травмовані. Серед постраждалих – діти. Рятувальники працюють на місцях.

Вдень 7 березня на Сумщині бійці тероборони прийняли нерівний бій з ворогом. Як повідомив Живицький, четверо молодих хлопців загинули.

Також він розповів про ситуацію в інших районах Сумщини.

Охтирка

Найскладніше зараз — в Охтирці. Ворожа артилерія розбомбила Охтирку ввечері 7 березня. Розбиті житлові квартали та атакаована і раніше ТЕЦ. Інформація оновлюється, працюють усі аварійні спецслужби.

Тростянець

Тростянець – єдине місто Сумської області, тимчасово окуповане російськими військами.

«Сьогодні відбулась жорстка розмова з головою громади. Юрій Бова запевнив, що усі заступники знаходяться на своїх місцях та працюють. Також голова громади запевнив, що забезпечує життєдіяльність міста», — зазначив Живицький.

Роменщина

Колони ворожої російської техніки, яка проходила територією Роменщини сьогодні, як завжди мародерили і стріляли по хатах, магазинах, амбулаторіях. Проте ворогові так просто з рук це не сходить. Українські захисники продовжують нищити колони техніки росіян.

Конотоп

Конотоп, попри чутки та фейки, залишається українським містом! У центрі майорить український стяг, окупантів у місті немає. Про це повідомляє міський голова Артем Семеніхін. Зазначає, що скоро має відновити свою роботу відділення «Приватбанку», в аптеках мережі з’явилися ліки.

З громадського транспорту курсують тільки трамваї, маршрутки не їздять через брак пального. Також поки не працює місцевий ЦНАП.

Шосткинський район

Наразі на території громади немає ворожих блок-постів та російських військ. Заблоковані основні транспортні магістралі по півночі і півдню цього району.

Пенсії виплачуються наперед, більшості бюджетних установ уже перераховані кошти, втім існує проблема з готівкою.

Нагадаємо, Сумська область після навали російських загарбників зазнала значних руйнувань. Фото наслідків показав глава ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

Зокрема, у Роменському та Охтирському районах. У кількох селах там знищена інфраструктура, немає світла, і все це – у звичайних мирних місцевих.

Нагадаємо, учора на Сумщині окупанти зробили «живий щит» із людей для захисту своєї техніки.

Також на Сумщині: окупанти розстрілюють автівки та грабують магазини.

Напередодні влада Сумщини попередила мешканців міста Суми про загрозу вуличних боїв.

Як повідомлялося, Сумську область нищівно бомблять окупанти (відео).