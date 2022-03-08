Російські окупанти знову атакували Сумщину: інформація станом на ранок
За інформацією голови ОВА, є загиблі і травмовані. Серед постраждалих – діти
7 березня після 23 години на Суми і Сумський район російські ворожі літаки скинули авіабомби. Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Потрапляння у житлові квартали міста Суми знищило і пошкодило будинки, постраждали люди. За інформацією голови ОВА, є загиблі і травмовані. Серед постраждалих – діти. Рятувальники працюють на місцях.
Вдень 7 березня на Сумщині бійці тероборони прийняли нерівний бій з ворогом. Як повідомив Живицький, четверо молодих хлопців загинули.
Також він розповів про ситуацію в інших районах Сумщини.
Охтирка
Найскладніше зараз — в Охтирці. Ворожа артилерія розбомбила Охтирку ввечері 7 березня. Розбиті житлові квартали та атакаована і раніше ТЕЦ. Інформація оновлюється, працюють усі аварійні спецслужби.
Тростянець
Тростянець – єдине місто Сумської області, тимчасово окуповане російськими військами.
«Сьогодні відбулась жорстка розмова з головою громади. Юрій Бова запевнив, що усі заступники знаходяться на своїх місцях та працюють. Також голова громади запевнив, що забезпечує життєдіяльність міста», — зазначив Живицький.
Роменщина
Колони ворожої російської техніки, яка проходила територією Роменщини сьогодні, як завжди мародерили і стріляли по хатах, магазинах, амбулаторіях. Проте ворогові так просто з рук це не сходить. Українські захисники продовжують нищити колони техніки росіян.
Конотоп
Конотоп, попри чутки та фейки, залишається українським містом! У центрі майорить український стяг, окупантів у місті немає. Про це повідомляє міський голова Артем Семеніхін. Зазначає, що скоро має відновити свою роботу відділення «Приватбанку», в аптеках мережі з’явилися ліки.
З громадського транспорту курсують тільки трамваї, маршрутки не їздять через брак пального. Також поки не працює місцевий ЦНАП.
Шосткинський район
Наразі на території громади немає ворожих блок-постів та російських військ. Заблоковані основні транспортні магістралі по півночі і півдню цього району.
Пенсії виплачуються наперед, більшості бюджетних установ уже перераховані кошти, втім існує проблема з готівкою.
Нагадаємо, Сумська область після навали російських загарбників зазнала значних руйнувань. Фото наслідків показав глава ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
Зокрема, у Роменському та Охтирському районах. У кількох селах там знищена інфраструктура, немає світла, і все це – у звичайних мирних місцевих.
Нагадаємо, учора на Сумщині окупанти зробили «живий щит» із людей для захисту своєї техніки.
Також на Сумщині: окупанти розстрілюють автівки та грабують магазини.
Напередодні влада Сумщини попередила мешканців міста Суми про загрозу вуличних боїв.
Як повідомлялося, Сумську область нищівно бомблять окупанти (відео).