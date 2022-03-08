Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі Житомирщини

Гасіння пожежі тривало з вечора 7 березня

У Житомирській області рятувальника вдалося загасити пожежу на нафтобазі у Черняхові. Про це повідомляє ДСНС України

«О 06:15 вівторка 8 березня пожежу нафтобази у смт Черняхів ліквідовано», - зазначається у повідомленні.

Гасіння пожежі тривало з 22:40 вечора 7 березня.

Нагадаємо, Росія 7 березня завдала авіаудари по нафтобазах Житомирщини. Внаслідок дій ворога спалахнули дві пожежі: у Житомирі та селищі Черняхів.

Раніше повідомляли, що у Черняхові загорілися два напівпорожні резервуари. Їхня місткість наразі невідома.

Нагадаємо, окупанти вгатили по Житомирщині приблизно о 20:20. Ворог завдав по області двох авіаударів.