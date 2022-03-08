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    Події в Україні

    Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі Житомирщини

    7 березня окупанти завдала авіаудари по нафтобазах Житомирщини - Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі Житомирщини
    7 березня окупанти завдала авіаудари по нафтобазах Житомирщини
    фото: ДСНС

    Гасіння пожежі тривало з вечора 7 березня

    У Житомирській області рятувальника вдалося загасити пожежу на нафтобазі у Черняхові. Про це повідомляє ДСНС України

    «О 06:15 вівторка 8 березня пожежу нафтобази у смт Черняхів ліквідовано», - зазначається у повідомленні.

    Гасіння пожежі тривало з 22:40 вечора 7 березня.

    Нагадаємо, Росія 7 березня завдала авіаудари по нафтобазах Житомирщини. Внаслідок дій ворога спалахнули дві пожежі: у Житомирі та селищі Черняхів.

    Раніше повідомляли, що у Черняхові загорілися два напівпорожні резервуари. Їхня місткість наразі невідома.

    Нагадаємо, окупанти вгатили по Житомирщині приблизно о 20:20. Ворог завдав по області двох авіаударів.

    Теги: Росія ДСНС Житомир рятувальники #stoprussia
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    Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі Житомирщини