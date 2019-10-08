На Херсонщині встановлять вказівники з підказками для туристів



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У Херсонській області впроваджують туристичну навігацію

Цьогоріч на Херсонщині вперше було створено Реєстр шляхів активного туризму

На Херсонщині почали встановлювати вказівники для ознакування шляхів активного туризму.

Про це повідомляється на сайті департаменту туризму та курортів Херсонської ОДА.

«Департаментом туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації передано вказівники туристичної навігації для ознакування екологічних стежок на туристичних шляхах національних природних парків. Це вагомий крок на шляху покращення безпеки активного туризму в Херсонській області», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цьогоріч на Херсонщині вперше було створено Реєстр шляхів активного туризму відповідно до вимог Державного стандарту (ДСТУ 7450:2013). Як результат: сім шляхів будуть ознаковані згідно з чинними стандартами.

В ОДА наголосили, що кожен турист має знати все про маршрут, яким бажає пройти: його вид, протяжність, цікаві об’єкти, що зустріне на своєму шляху. Крім того, якщо мандрівник заблукав, вказівники допоможуть зорієнтуватися на місцевості та знайти вихід. Тож ознакування – це не тільки питання доступності інформації, а й безпеки.

«Запрошуємо всіх представників заповідників, нацпарків та авторів маршрутів внести їх до Єдиного реєстру шляхів активного туризму та отримати власний реєстраційний номер», - наголосили в департаменті.