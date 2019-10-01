В Амстердамі планують запровадити найбільший туристичний податок в Європі



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З 2020 року за кожну ніч в готелі туристам потрібно буде платити 3 євро

Туристичний збір можуть не платити тільки діти до 16 років

Влада Амстердаму планують підвищити туристичний податок, який стане найбільшим в Європі.

Про це повідомляє CNN.

З 2020 року за кожну ніч в готелі туристам потрібно буде платити 3 євро, на додаток до 7% від загального рахунку за проживання.

Таким чином за ніч в однозірковому готелі в Амстердамі туристам доведеться заплатити більше податків, ніж в кращих п'ятизіркових готелях інших великих європейських столиць.

Крім того, збір доведеться платити тим, хто знімає квартиру через онлайн-сервіси з бронювання. На цих сервісах плата підніметься до 10% від вартості житла.

Дешевше обійдеться кемпінг в наметах - 1 євро. Туристичний збір можуть не платити тільки діти до 16 років.

Нагадаємо, вхід до Колізею подорожчає на 4 євро.

До слова, туристи із ЄС все більше грошей витрачають в Україні.