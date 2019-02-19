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    На Херсонщині за збут зброї засуджено військовослужбовця-контрактника

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    На Херсонщині за збут зброї засуджено військовослужбовця-контрактника
    Фото: ssu.gov.ua

    Військовий однієї з частин регіону займався реалізацією місцевим мешканцям, а також представникам кримінальних кіл, зброї та боєприпасів із району проведення операції Об`єднаних сил

    На Херсонщині за матеріалами Служби безпеки України засуджено військовослужбовця, викритого на нелегальному збуті військових засобів ураження. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    Співробітники спецслужби встановили, що військовий однієї з частин регіону займався реалізацією місцевим мешканцям, а також представникам кримінальних кіл, зброї та боєприпасів із району проведення операції Об`єднаних сил.

    Правоохоронці затримали зловмисника у вересні минулого року під час чергової спроби продажу 360 грамів тротилу, майже чотирьох кілограмів пластиду, 14 гранат та двох саморобних вибухових пристроїв.

    Цюрупинський районний суд визнав зловмисника винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Вирок набув законної сили.

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