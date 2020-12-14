На Хмельниччині чоловік вхопився за рушницю, бо не хотів їхати до лікарні

39-річний чоловік три години бігав по периметру домогосподарства і стріляв у правоохоронців

Бійці КОРДу три години вели перемовини з правопорушником

У Хмельницькій області бійці КОРДу три години вели перемовини з чоловіком, який вхопився за рушницю, бо не хотів їхати до лікарні. Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області

Зазначається, що через три години переговорів, чоловіка затримали.

У поліції поінформували, що подія сталася ввечері 13 грудня грудня в с. Богданівці Деражнянського району, що на Хмельниччині.

«39-річний чоловік мав проблеми зі здоров’ям і під час чергового загострення матір викликала до нього бригаду швидкої медичної допомоги. Протестуючи проти госпіталізації, медиків він зустрів з батьківською рушницею у руках. Лікарі одразу зателефонували до поліції та залишили місце події», ─ йдеться у повідомленні.

Відзначається, що бійці КОРДУ та рота поліції майже три години вели перемовини з чоловіком, який, бігаючи по периметру домогосподарства, близько 20 разів хаотично стріляв у бік правоохоронців.