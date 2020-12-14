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    Гепнувся у прямому ефірі. Чоловік перешкоджав зйомкам сюжету про ожеледицю і впав у калюжу

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    Чоловік штовхав журналістку і оператора, а потім підсковзнувся і впав&nbsp; - Гепнувся у прямому ефірі. Чоловік перешкоджав зйомкам сюжету про ожеледицю і впав у калюжу
    Чоловік штовхав журналістку і оператора, а потім підсковзнувся і впав 

    Журналісти дізнавалися, чому працівники МАФів не посипають піском територію біля своїх ларьків

    У Києві невідомий намагався перешкодити зйомкам сюжету про ожеледицю на столичних вулицях, проте послизнувся і впав. Про це йдеться в сюжеті телеканалу KyivLive.

    Журналісти під час прямого ефіру намагалися дізнатися у працівників МАФів, чому ті не посипали піском або сіллю територію перед своїми торговими точками.

    У якийсь момент до них підійшов чоловік, який спочатку штовхнув оператора, а потім спробував вибити мікрофон з рук кореспондентки.

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    За кілька хвилин зловмисник підсковзнувся на дорозі, вкритій кригою і звалився прямо у калюжу.

    «Ось ми бачимо, як це працює. Лід не посипали піском і сіллю, і ось чоловік, який намагався на нас напасти у прямому ефірі, сам же впав на своїх помилках. Це така собі карма у прямому ефірі», — прокоментувала журналістка падіння чоловіка, який після цього зник в одному з МАФів.

    Як повідомлялося, через ожеледицю у Києві лише за вихідні травмувалися понад 1,3 тис. людей.

    Теги: Київ напад чоловік МАФи
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