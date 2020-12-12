  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    Суд заарештував керівника Держгеокадастру Хмельниччини за спробу підкупу

    • Розсилка
    <p>Посадовця Держгеокадастру та посередника затримали після отримання $52 тис. хабаря&nbsp;для голови відомства</p> - Суд заарештував керівника Держгеокадастру Хмельниччини за спробу підкупу

    Посадовця Держгеокадастру та посередника затримали після отримання $52 тис. хабаря для голови відомства

    Фото: НАБУ

    Підозрюваному визначено заставу у розмірі 735 700 гривень

    Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід тимчасово виконуючому обов’язки глави ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області, підозрюваному в спробі підкупу голови Держгеокадастру Романа Лещенка.

    Про це інформує пресслужба ВАКС у Facebook.

    «11 грудня слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та обрала запобіжний захід в.о. начальника головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області у вигляді тримання під вартою строком на 45 днів. Поряд із цим, підозрюваному визначено заставу у розмірі 735 700 гривень», – йдеться у повідомленні.

    Зокрема, у разі внесення застави на підозрюваного покладаються процесуальні обов’язки.

    Раніше ВАКС обрав запобіжний захід ймовірному посереднику у справі про хабар голові Держгеокадастру у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 1 млн 681 тис 600 грн.

    Як повідомлялося, виконувачу обов'язки начальника ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області та його посереднику повідомили про підозру в спробі підкупу голови Держгеокадастру Романа Лещенка.

    Нагадаємо, 9 грудня детективи НАБУ затримали на хабарі у 52 тисячі доларів начальника одного з територіальних управлінь Держгеокадастру, хабар мали передати голові відомства Роману Лещенку. 

    Згодом голова Держгеокадастру розповів, як йому пропонували хабар

    Романа Лещенка призначили головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 10 червня 2020 року.

    Теги: Хмельниччина суд кримінал корупція в Україні хабар арешт Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies