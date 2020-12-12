Суд заарештував керівника Держгеокадастру Хмельниччини за спробу підкупу

Посадовця Держгеокадастру та посередника затримали після отримання $52 тис. хабаря для голови відомства

Підозрюваному визначено заставу у розмірі 735 700 гривень

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід тимчасово виконуючому обов’язки глави ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області, підозрюваному в спробі підкупу голови Держгеокадастру Романа Лещенка.

Про це інформує пресслужба ВАКС у Facebook.

«11 грудня слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та обрала запобіжний захід в.о. начальника головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області у вигляді тримання під вартою строком на 45 днів. Поряд із цим, підозрюваному визначено заставу у розмірі 735 700 гривень», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у разі внесення застави на підозрюваного покладаються процесуальні обов’язки.

Раніше ВАКС обрав запобіжний захід ймовірному посереднику у справі про хабар голові Держгеокадастру у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 1 млн 681 тис 600 грн.

Як повідомлялося, виконувачу обов'язки начальника ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області та його посереднику повідомили про підозру в спробі підкупу голови Держгеокадастру Романа Лещенка.

Нагадаємо, 9 грудня детективи НАБУ затримали на хабарі у 52 тисячі доларів начальника одного з територіальних управлінь Держгеокадастру, хабар мали передати голові відомства Роману Лещенку.

Згодом голова Держгеокадастру розповів, як йому пропонували хабар

Романа Лещенка призначили головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 10 червня 2020 року.