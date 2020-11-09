У Кривому Розі оголосили траур за загиблими після різанини 7 листопада

7 листопада невідомий у Кривому Розі напав на перехожих з ножем і двох людей зарівзав

Про жалобу оголосив мер міста Юрій Вілкул

У Кривому Розі оголосили траур за загиблими в результаті нападу чоловіка з ножем, який зарізав дві людини. Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Зазначено, що про жалобу оголосив мер Кривого Рогу Юрій Вілкул.

«Ми глибоко співчуваємо близьким і рідним загиблих і постраждалих у цій кривавій різанині. Важко повірити, що таке сталося в нашому місті. Це жахливо і неприпустимо. Упевнений, що злочинець отримає справедливе і найтяжче покарання!» – заявив градоначальник.

Раніше прокуратура повідомила нападнику про підозру в умисному вбивстві і замаху на вбивство. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, 7 листопада невідомий у Кривому Розі напав на перехожих з ножем.

За підозрою у вбивстві двох людей поліція Кривого Рогу затримала 37-річного чоловіка. Крім того, нападник поранив ножем ще вісьмох людей, серед яких – восьмирічний хлопчик.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський прокоментував жорстокі вбивства у Кривому Розі, заявивши, що «світ точно божеволіє».