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    У Кривому Розі оголосили траур за загиблими після різанини 7 листопада

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    &nbsp;7 листопада невідомий у Кривому Розі напав на перехожих з ножем і двох людей зарівзав - У Кривому Розі оголосили траур за загиблими після різанини 7 листопада
     7 листопада невідомий у Кривому Розі напав на перехожих з ножем і двох людей зарівзав

    Про жалобу оголосив мер міста Юрій Вілкул

    У Кривому Розі оголосили траур за загиблими в результаті нападу чоловіка з ножем, який зарізав дві людини. Про це повідомляє пресслужба міської ради.

    Зазначено, що про жалобу оголосив мер Кривого Рогу Юрій Вілкул.

    «Ми глибоко співчуваємо близьким і рідним загиблих і постраждалих у цій кривавій різанині. Важко повірити, що таке сталося в нашому місті. Це жахливо і неприпустимо. Упевнений, що злочинець отримає справедливе і найтяжче покарання!» – заявив градоначальник.

    Раніше прокуратура повідомила нападнику про підозру в умисному вбивстві і замаху на вбивство. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

    Нагадаємо, 7 листопада невідомий у Кривому Розі напав на перехожих з ножем.

    За підозрою у вбивстві двох людей поліція Кривого Рогу затримала 37-річного чоловіка. Крім того, нападник поранив ножем ще вісьмох людей, серед яких – восьмирічний хлопчик.

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський прокоментував жорстокі вбивства у Кривому Розі, заявивши, що «світ точно божеволіє».  

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