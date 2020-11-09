У Києві натовп байкерів виїхав на тротуар і побив чоловіка (відео)

У соцмережі з’явилося вибачення від водія двоколісного

У неділю, 8 листопада, поблизу станції метро «Почайна» стався конфлікт між пішоходами та мотоциклістами, яка закінчилася побиттям перехожого похилого віку.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Так, мотоциклісти вирішили об'їхати затор тротуаром. Чоловік, який ішов по тротуару, вдарив одного із мотоциклівстів пакетом.

«Після того, як чоловік влупив пакетом по одному із цих неадекватів, які мчалися тротуаром, вони толпою побили його», - повідомляє «Київ оперативний».

Чоловік упав на тротуар і за нього намагалася заступитися жінка.

Байкери відтягли чоловіка зі своєї дороги і поїхали геть. Хтось із них вигукнув: «Це Київ, дитинко».

Сьогодні, 9 листопада, з’явилося вибачення від водія двоколісного, який вдарив чоловіка. «Я був не правий, я це визнаю. Якщо у вас є контакти чоловіка, з яким був конфлікт, я хочу з ним зустрітися, вибачитися і вирішити це питання», - сказав молодик на камеру.

При цьому він почав переповідати, як все сталося, виправдовуючи себе.