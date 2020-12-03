На Хмельниччині посадовець ДСНС збив пішохода

Водій перебував у нетверезому стані і не впорався з керуванням, - ДБР

На Хмельниччині начальник пожежно-рятувального поста управління Держслужби з надзвичайних ситуацій збив на смерть пішохода, який йшов узбіччям. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, подія сталася 2 грудня близько 17:00 біля смт Білогір’я.

«Перебуваючи за кермом власного автомобіля Fiat, посадовець ДСНС не впорався з керуванням та наїхав на 54-річного пішохода, який йшов узбіччям неосвітленої ділянки дороги. У результаті ДТП чоловік помер на місці події», ─ йдеться у повдіомленні.

Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння – драгер показав 2,18 проміле.

Службову особу затримано. Наразі тривають слідчі дії.

Як повідомлялося, 2 грудня під Борисполем серйозна ДТП: легковик влетів під вантажівку.