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    На Хмельниччині посадовець ДСНС збив пішохода

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    54-річний пішохід помер на місці аварії - На Хмельниччині посадовець ДСНС збив пішохода
    54-річний пішохід помер на місці аварії

    Водій перебував у нетверезому стані і не впорався з керуванням, - ДБР

    На Хмельниччині начальник пожежно-рятувального поста управління Держслужби з надзвичайних ситуацій збив на смерть пішохода, який йшов узбіччям. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

    За попередньою інформацією, подія сталася 2 грудня близько 17:00 біля смт Білогір’я.

    «Перебуваючи за кермом власного автомобіля Fiat, посадовець ДСНС не впорався з керуванням та наїхав на 54-річного пішохода, який йшов узбіччям неосвітленої ділянки дороги. У результаті ДТП чоловік помер на місці події», ─ йдеться у повдіомленні.

    Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння – драгер показав 2,18 проміле.

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    На Хмельниччині посадовець ДСНС збив пішохода
    На Хмельниччині посадовець ДСНС збив пішохода

    Службову особу затримано. Наразі тривають слідчі дії.

    Як повідомлялося, 2 грудня під Борисполем серйозна ДТП: легковик влетів під вантажівку.

    Теги: Хмельниччина ДТП ДСНС смерть водій чоловік
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