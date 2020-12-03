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    Серйозна ДТП у Вишгороді: автівки зіткнулися лоб у лоб (відео)

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    Обидві автівки отримали серйозні пошкодження - Серйозна ДТП у Вишгороді: автівки зіткнулися лоб у лоб (відео)
    Обидві автівки отримали серйозні пошкодження
    Фото: Київ оперативний

    Водій Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху

    Сьогодні, 3 грудня, у Вишгороді сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» автомобілі Chevrolet та Volkswagen зіткнулися лоб у лоб.

    На місці працювали лікарі швидкої допомоги та правоохоронці.

    Поліція встановлює обставини ДТП.

    У мережі з'явилося відео моменту ДТП, на йому видно, що водій Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху.

    Нагадаємо, 3 грудня вранці у Броварах на шляхопроводі на вулиці Олега Онікієнка сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: в аварію потрапили дев’ять транспортних засобів.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
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