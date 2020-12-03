Серйозна ДТП у Вишгороді: автівки зіткнулися лоб у лоб (відео)
Водій Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху
Сьогодні, 3 грудня, у Вишгороді сталася дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» автомобілі Chevrolet та Volkswagen зіткнулися лоб у лоб.
На місці працювали лікарі швидкої допомоги та правоохоронці.
Поліція встановлює обставини ДТП.
У мережі з'явилося відео моменту ДТП, на йому видно, що водій Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху.
Нагадаємо, 3 грудня вранці у Броварах на шляхопроводі на вулиці Олега Онікієнка сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: в аварію потрапили дев’ять транспортних засобів.