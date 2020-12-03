Під Києвом сталося масштабне ДТП: дев’ять розбитих автівок (фото)

Внаслідок автопригоди постраждали двоє людей

Сьогодні, 3 грудня, вранці у Броварах на шляхопроводі на вулиці Олега Онікієнка сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. В аварію потрапили дев’ять транспортних засобів.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Однією з причин ДТП стала ожеледиця на дорозі.

Автомобілі отримали серйозні пошкодження.

Постраждали двоє людей. Один травмований був госпіталізований, другий отримав допомогу медиків на місці.

Через ДТП утворився великий затор.

Броварський відділ поліції просить водіїв за можливості уникнути руху автомобілем через міст по вулиці Олега Онікієнка та об’їхати іншим шляхом дану ділянку дороги.

Як повідомлялося, вранці 2 грудня через ожеледицю на Русанівці сталося масштабне ДТП.