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    Під Борисполем серйозне ДТП: легковик влетів під вантажівку (фото, відео)

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    Легковик опинився під вантажівкою, яку розвернуло посеред дороги - Під Борисполем серйозне ДТП: легковик влетів під вантажівку (фото, відео)
    Легковик опинився під вантажівкою, яку розвернуло посеред дороги
    Фото: Патрульна поліція Борисполя

    Внаслідок ДТП є потерпілі

    Сьогодні, 2 грудня, автошляху Н-08 Бориспіль – Дніпро на відрізку дороги між с. Рогозів та с. Старе в Бориспільському районі трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та двох легкових автомобілів.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Борисполя.

    На місці працюють медики та поліцейські. Інформація про потерпілих уточнюється.

    Патрульні попереджають, що на зазначеній ділянці рух тимчасово обмежено.

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    Під Борисполем серйозне ДТП: легковик влетів під вантажівку (фото, відео)
    Під Борисполем серйозне ДТП: легковик влетів під вантажівку (фото, відео)
    Під Борисполем серйозне ДТП: легковик влетів під вантажівку (фото, відео)
    Під Борисполем серйозне ДТП: легковик влетів під вантажівку (фото, відео)

    Як повідомлялося, у ніч на середу, 2 грудня, у Святошинському районі столиці автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припарковану в правій смузі вантажівку Renault Magnum, водій якої відпочивав.

    В кабіні автомобіля DAF було затиснуто тіло водія, 2000 р.н. За допомогою ручного обладнання та електроінструменту рятувальники деблокували тіло водія.

    Через ожеледицю на дорозі сьогодні на Русанівці сталося масштабне ДТП.

    Теги: Національна поліція України ДТП дороги вантажівки Київщина автомобіль
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