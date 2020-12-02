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    У світі

    Суд арештував водія, який на смерть збив п'ятьох людей у Німеччині

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    Мешканці міста Трір вшановують пам'ять загиблих внаслідок наїзду - Суд арештував водія, який на смерть збив п'ятьох людей у Німеччині
    Мешканці міста Трір вшановують пам'ять загиблих внаслідок наїзду

    В підозрюваного є ознаки можливого психічного розладу

    У середу, 2 грудня, суд у Німеччині арештував 52-річного чоловіка, який напередодні збив на смерть п’ятьох людей та травмував ще 14 у пішохідному центрі міста Трір.

    Про це повідомив речник поліції міста Трір, пише Deutsche Welle.

    Зазначається, що зараз влада також розглядає варіант утримання чоловіка в закритій психіатричній клініці, оскільки в підозрюваного є ознаки можливого психічного розладу.

    Нагадаємо, що напередодні 51-річний чоловік, перебуваючи за кермом позашляховика, цілеспрямовано виїхав на пішохідну зону в місті Трір і спрямував авто у перехожих.

    Унаслідок цього загинули п'ятеро людей, зокрема дев'ятимісячне немовля та його 45-річний батько. Також жертвами наїзду стали троє жінок віком 25, 52 та 73 роки. Мати немовляти вижила та зараз перебуває в лікарні разом з півторарічним сином. Загалом внаслідок інциденту були травмовані 14 осіб.

    Зазначається, що водія автівки затримали через чотири хвилини після виклику поліції. Жодних політичних мотивів наїзду поки що не виявлено. Підозрюваний дав свідчення, але поліція не розголошує їхній зміст.

    Прокуратура не розглядає цей злочин як теракт, лише як вбивство кількох осіб, замах на вбивство та завдання тілесних ушкоджень. Про можливих співучасників зловмисника нічого невідомо.

    Теги: прокуратура ДТП суд Німеччина арешт смерть автомобіль поліція немовля
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