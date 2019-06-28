На Івано-Франківщині підтопило майже 200 домогосподарств



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі підрозділи ДСНС відкачали понад 200 куб. м. води, підтопленими залишаються вісім житлових будинків та 64 домогосподарств

Сильні опади в Івано-Франківській області призвели до підтоплення 176 домогосподарств та 19 житлових будинків. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Щонайменше 176 домогосподарств та 19 житлових будинків були підтоплені внаслідок сильних опадів декількох районах Івано-Франківської області. Поблизу села Стебник Тисменицького району через підняття рівня води сталося пошкодження частини автомобільного мосту.

Зазначається, що наразі підрозділи ДСНС відкачали понад 200 куб. м. води. Підтопленими залишаються вісім житлових будинків та 64 домогосподарств.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попередили, що погода у п'ятницю, 28 червня погіршиться. У східних, південних та Дніпропетровській областях прогнозуються грози, місцями з градом та шквалами вітру. Синоптики оголосили штормове попередження.

Як повідомлялось, через сильний вітер, дощі та грози в Україні без електропостачання залишилися 211 населених пунктів, а саме: 70 н.п. в Івано-Франківській, 52 н.п. у Київській, 26 н.п. у Чернігівській, 23 н.п. у Сумській, 17 - в Житомирській, 15 - в Черкаській, 4 - в Кіровоградській областях та ще 4 населених пунктів у Чернівецькій області.