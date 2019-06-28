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    На Івано-Франківщині підтопило майже 200 домогосподарств

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    На Івано-Франківщині підтопило майже 200 домогосподарств

    Наразі підрозділи ДСНС відкачали понад 200 куб. м. води, підтопленими залишаються вісім житлових будинків та 64 домогосподарств

    Сильні опади в Івано-Франківській області призвели до підтоплення 176 домогосподарств та 19 житлових будинків. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

    Щонайменше 176 домогосподарств та 19 житлових будинків були підтоплені внаслідок сильних опадів  декількох районах Івано-Франківської області. Поблизу села Стебник Тисменицького району через підняття рівня води сталося пошкодження частини автомобільного мосту.

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    Зазначається, що наразі підрозділи ДСНС відкачали понад 200 куб. м. води. Підтопленими залишаються вісім житлових будинків та 64 домогосподарств.

    Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попередили, що погода у п'ятницю, 28 червня погіршиться. У східних, південних та Дніпропетровській областях прогнозуються грози, місцями з градом та шквалами вітру. Синоптики оголосили штормове попередження.

    Як повідомлялось, через сильний вітер, дощі та грози в Україні без електропостачання залишилися 211 населених пунктів, а саме: 70 н.п. в Івано-Франківській, 52 н.п. у Київській, 26 н.п. у Чернігівській, 23 н.п. у Сумській, 17 - в Житомирській, 15 - в Черкаській, 4 - в Кіровоградській областях та ще 4 населених пунктів у Чернівецькій області.

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