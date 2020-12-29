У Дніпрі позашляховик протаранив магазин цукерок

ДТП сталась ввечері, коли тротуари і магазин були порожні

У центрі Дніпра зіткнулися Mazda і Toyota, в результаті чого першу машину розвернуло на 180 градусів, а друга влетіла в магазин цукерок. ДТП сталася ввечері в понеділок, 28 грудня, повідомляє Інформатор.

Зазначається, що Mazda рухалася по Половицькій в сторону Набережної, а Toyota їхала по проспекту Яворницького в напрямку вокзалу. Від удару Mazda розвернуло, а Toyota влетіла в магазин. При цьому автомобіль розбив двері кондитерської.

За попередніми даними, в результаті ДТП ніхто не постраждав. На тротуарі було видно багато осколків, рух на певний час обмежувався.