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    У Дніпрі позашляховик протаранив магазин цукерок

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    <span>Toyota&nbsp;розбила двері і влетіла у кондитерську</span> - У Дніпрі позашляховик протаранив магазин цукерок
    Toyota розбила двері і влетіла у кондитерську
    Фото: Інформатор

    ДТП сталась ввечері, коли тротуари і магазин були порожні

    У центрі Дніпра зіткнулися Mazda і Toyota, в результаті чого першу машину розвернуло на 180 градусів, а друга влетіла в магазин цукерок. ДТП сталася ввечері в понеділок, 28 грудня, повідомляє Інформатор.

    Зазначається, що Mazda рухалася по Половицькій в сторону Набережної, а Toyota їхала по проспекту Яворницького в напрямку вокзалу. Від удару Mazda розвернуло, а Toyota влетіла в магазин. При цьому автомобіль розбив двері кондитерської.

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    У Дніпрі позашляховик протаранив магазин цукерок
    У Дніпрі позашляховик протаранив магазин цукерок
    У Дніпрі позашляховик протаранив магазин цукерок
    У Дніпрі позашляховик протаранив магазин цукерок
    У Дніпрі позашляховик протаранив магазин цукерок
    У Дніпрі позашляховик протаранив магазин цукерок
    У Дніпрі позашляховик протаранив магазин цукерок
    У Дніпрі позашляховик протаранив магазин цукерок

    За попередніми даними, в результаті ДТП ніхто не постраждав. На тротуарі було видно багато осколків, рух на певний час обмежувався.

    Теги: ДТП Дніпро автомобіль магазин
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