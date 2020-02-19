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    На Івано-Франківщині засуджено чотирьох контрабандистів наркотиків з Євросоюзу

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    На Івано-Франківщині засуджено чотирьох контрабандистів наркотиків з Євросоюзу
    Фото: пресцентр СБУ

    Мешканця Івано-Франківська засуджено до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а трьох його спільників – до 10 років в'язниці

    На Івано-Франківщині за матеріалами Служби безпеки України засуджено чотирьох контрабандистів, які займалися нелегальним ввезенням із Європи наркотичного засобу бупренорфін.

    Оперативники спецслужби встановили, що раніше судимі мешканці Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей налагодили контрабандні поставки наркомістких пігулок «Субутекс» із однієї з європейських країн. 

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    На Івано-Франківщині засуджено чотирьох контрабандистів наркотиків з Євросоюзу
    На Івано-Франківщині засуджено чотирьох контрабандистів наркотиків з Євросоюзу
    На Івано-Франківщині засуджено чотирьох контрабандистів наркотиків з Євросоюзу
    На Івано-Франківщині засуджено чотирьох контрабандистів наркотиків з Євросоюзу
    На Івано-Франківщині засуджено чотирьох контрабандистів наркотиків з Євросоюзу
    На Івано-Франківщині засуджено чотирьох контрабандистів наркотиків з Євросоюзу
    Фото: пресцентр СБУ


    Навесні 2016 року правоохоронці затримали на митному посту «Шегині» мікроавтобус зловмисників. Під час огляду їхнього транспортного засобу виявлено майже 30 тис. нелегальних пігулок. Вартість знахідки становила понад 10 млн гривень за цінами чорного ринку.

    За злочини, пов`язані з контрабандою та незаконним обігом наркотиків у особливо великих розмірах, мешканця Івано-Франківська засуджено до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а трьох його спільників  – до 10 років в'язниці.

    Апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін.

    СБУ суд Івано-Франківщина наркотики Івано-Франківськ вирок
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