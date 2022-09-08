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Є нові результати контрнаступу: звернення Зеленського

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Є нові результати контрнаступу: звернення Зеленського
Зеленський звернувся до українців
фото: Офіс президента

ЗСУ звільнили десятки населених пунктів

Президент Володимир Зеленський заявив, що у межах оборонних операцій, що тривають, наші військові звільнили вже десятки населених пунктів. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.

Зеленський розповів, що сьогодні цей рух звільнення української території від окупантів продовжився, є нові результати.

«Загалом із першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території. Дякую всім, хто це забезпечив! Дякую армії, розвідникам і спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями», – заявив він.

Президент зазначив, що Ставка Головнокомандуючого продовжить працювати у форматі таких доволі частих засідань і нарад, щоб наші командири на місцях мали повну підтримку на всіх рівнях і щоб Збройні Сили нашої держави, розвідка і весь сектор оборони та безпеки отримували всі необхідні ресурси, всі необхідні матеріальні, політичні, інформаційні, дипломатичні та будь-які інші засоби для ефективної оборони України й вигнання окупантів.

Уся державна діяльність зосереджена на потребах фронту й захисту наших людей.

«Я вдячний усім українським воїнам, усім, хто виборює свободу для нашого народу – і на півдні, і на сході, і в боях на фронті, і тим, хто робить свій внесок у нашу перемогу відповідними операціями в тилу ворога. Звільнення нашої землі – це заслуга всіх, хто чітко та вчасно виконує загальний оборонний задум», – резюмував президент.

Нагадаємо, що сьогодні офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що ЗСУ 6 вересня провели контратаку в Харківській області в районі Балаклії та взяли селище Вербівка, прилегле до міста. 

Також раніше Міська рада Куп'янська, що розташований на тимчасово окупованій Росією території Харківської області, вперше за пів року війни опублікувала повідомлення. На оприлюдненому відеозверненні депутат міської ради Вадими Крохмаль закликав місцевих жителів не нехтувати своєю безпекою, готувати сховища та стратегічний запас їжі. Депутат наголосив, що ЗСУ вже близько. 

 

Теги: Володимир Зеленський прапор ЗСУ розвідка звільнення

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