ЗСУ знищили два склади, поромну переправу окупантів
Українські захисники продовжують потужно бити по російських окупантах на півдні. ЗСУ знищили 2 склади та поромну переправу ворога. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь«.
Військові зазначають, що нашою авіацією завдано 6, а ракетно-артилерійськими підрозділами - 265 влучних уражень.
«Мости перебувають під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання«, - наголосили в ОК «Південь«.
Втрати РФ за бойовий день складають:
- 59 солдатів;
- 3 реактивні системи залпового вогню «Ураган« і транспортно-зарядна машина для них;
- 2 самохідні гармати артилерії «Піон«;
- самохідна гаубиця «Мста-С«;
- 3 самохідні артилерійсько-мінометні установки;
- танк Т-72;
- 6 одиниць авто-бронетехніки.
«Також знищено 2 склади боєприпасів у Бериславському районі та поромну переправу в Новій Каховці«, - додали військові.
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