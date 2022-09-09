ЗСУ знищили два склади, поромну переправу окупантів

Українські захисники продовжують потужно бити по російських окупантах на півдні. ЗСУ знищили 2 склади та поромну переправу ворога. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь«.



Військові зазначають, що нашою авіацією завдано 6, а ракетно-артилерійськими підрозділами - 265 влучних уражень.

«Мости перебувають під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання«, - наголосили в ОК «Південь«.

Втрати РФ за бойовий день складають:

59 солдатів;

3 реактивні системи залпового вогню «Ураган« і транспортно-зарядна машина для них;

2 самохідні гармати артилерії «Піон«;

самохідна гаубиця «Мста-С«;

3 самохідні артилерійсько-мінометні установки;

танк Т-72;

6 одиниць авто-бронетехніки.

«Також знищено 2 склади боєприпасів у Бериславському районі та поромну переправу в Новій Каховці«, - додали військові.