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Окупанти обстріляли вночі Харків: пошкоджено виш

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли вночі Харків: пошкоджено виш

Руйнування розбирають рятувальники

Вночі 9 вересня окупанти обстріляли Салтівський район Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Пошкоджено один із вищих навчальних закладів», – йдеться у повідомленні. 

Руйнування та завали на місці «прильоту» розбирає Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, сьогодні вранці загарбники знову обстріляли Харків – Немишлянський та Індустріальний райони. В останньому загинуло двоє чоловіків: 27 і 65 років.

Нагадаємо, близько 10:00 Харків опинився під потужним артобстрілом.

Додамо, що згідно з даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, ЗСУ відвоювали приблизно 400 кв. км території Харківщини.

Ввечері 7 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що в українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти.

Теги: Харків окупанти відео

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