На Київщини відкрили кримінальне провадження щодо підрахунку голосів за територією виборчої дільниці



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Фото: npu.gov.ua

Працівники Миронівського відділку поліції встановили, що члени ДВК у селі Гута складали протоколи про підрахунок голосів виборців за територією виборчої дільниці та мали при собі печатку

Поліцейські Київщини відкрили кримінальне провадження щодо підрахунку голосів за територією виборчої дільниці. Про порушення виборчого законодавства членами однієї з ДВК Богуславського району, Київської області, повідомив офіційний спостерігач від Всеукраїнської громадської організації «Опора». Про це йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції в Київській області.

На місце події виїхали працівники Миронівського відділку поліції. В ході перевірки, вони встановили, що члени ДВК у селі Гута Богуславського району складали протоколи про підрахунок голосів виборців за територією виборчої дільниці та мали при собі печатку.

У зв’язку з цим порушенням Закону України про вибори, відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 158 «Фальсифікація виборчих документів» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Нагадаємо, в ОБСЄ вважають, що вибори до Верховної Ради, що відбулися, пройшли конкурентно і без суттєвих порушень.

Як повідомлялося, ЦВК опрацювала більше 80% протоколів.