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    В ОБСЄ прокоментували вибори до Верховної Ради

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    <span>Вибори до Верховної Ради відбулись 21 липня</span> - В ОБСЄ прокоментували вибори до Верховної Ради
    Вибори до Верховної Ради відбулись 21 липня

    Фінансування кампанії було недостатньо прозорим, - вважають в ОБСЄ

    Вибори до Верховної Ради, що відбулися, пройшли конкурентно і без суттєвих порушень. Про це в понеділок, 22 липня, заявив спеціальний координатор і керівник місії короткострокових спостерігачів ОБСЄ Ілкка Канерва, пише Інтерфакс-Україна.

    «Кампанія була проведена конкурентно і зловживань в цілому не було», - сказав він.

    Він також зазначив, що виборча кампанія пройшла «за умови чесної конкуренції і зібрала широкий спектр політичних думок».

    «Але фінансування кампанії було не таким прозорим, як повинно було бути... Були моменти, коли за допомогою фінансування були спроби вплинути на українців», - наголосив спецкоординатор ОБСЄ.

    Крім того, він констатував мирний характеру виборів в Україні.

    Як повідомлялося, Центрвиборчком опрацював майже 68% протоколів

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