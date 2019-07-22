В ОБСЄ прокоментували вибори до Верховної Ради



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Вибори до Верховної Ради відбулись 21 липня

Фінансування кампанії було недостатньо прозорим, - вважають в ОБСЄ

Вибори до Верховної Ради, що відбулися, пройшли конкурентно і без суттєвих порушень. Про це в понеділок, 22 липня, заявив спеціальний координатор і керівник місії короткострокових спостерігачів ОБСЄ Ілкка Канерва, пише Інтерфакс-Україна.

«Кампанія була проведена конкурентно і зловживань в цілому не було», - сказав він.

Він також зазначив, що виборча кампанія пройшла «за умови чесної конкуренції і зібрала широкий спектр політичних думок».

«Але фінансування кампанії було не таким прозорим, як повинно було бути... Були моменти, коли за допомогою фінансування були спроби вплинути на українців», - наголосив спецкоординатор ОБСЄ.

Крім того, він констатував мирний характеру виборів в Україні.

Як повідомлялося, Центрвиборчком опрацював майже 68% протоколів.

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