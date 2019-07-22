На Дніпропетровщині блогер Бужанський зі «Слуги Народу» виграв вибори у депутата Курячого з БПП



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Під авторством Максима Бужанського вийшли дві книги «Історія світу у 88 главах» та «Історія для ледачих», вони були видані у 2017 році Фото: my.ua

Максим Бужанський набрав 28,25%, або 18 668 голосів виборців за результатами підрахунку 97,59% електронних протоколів дільничних комісій

Висуванець партії «Слуга Народу» Максим Бужанський виграв у депутата Верховної Ради Максима Курячого (БПП) на одномандатному окрузі №25 (Чечелівський і частина Амур-Нижньодніпровського району Дніпра). Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

Згідно з ними, Бужанський набрав 28,25%, або 18 668 голосів виборців за результатами підрахунку 97,59% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, депутат Ради від БПП, який балотувався як самовисуванець, Курячий набрав 19,66% або 12 994 голосів.

Третє місце зайняв самовисуванець, депутат Дніпровської міськради, колишній секретар Дніпровського міськради і бізнесмен, Загід Краснов - він набрав 14,73% або 9 733 голосів.

45-річний Бужанський народився в Дніпропетровську, менеджер ТОВ «Арна».

Широко відомий як блогер, дуже критично ставиться до ревізії радянського бачення історії Другої світової війни і противник героїзації руху ОУН-УПА.

Нагадаємо, в ОБСЄ вважають, що вибори до Верховної Ради, що відбулися, пройшли конкурентно і без суттєвих порушень.