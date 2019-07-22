ЦВК опрацювала більше 80% протоколів
Розстановка сил суттєво не змінюється
Центральна виборча комісія публікує офіційні результати дострокових виборів до Верховної Ради по багатомандатному округу, відбулися 21 липня 2019 року. Станом на 20:02 вже опрацьовано 82.17% протоколів з виборчих дільниць.
Отже, на цю годину голоси розподіляються таким чином:
— Слуга народу — 42,90% (після обробки половини протоколів було 42,45%);
— Опозиційна платформа — За життя — 12,95% (12,88%);
— Європейська солідарність — 8,31% (8,64%);
— Батьківщина — 8,11% (8,01)%;
— Голос — 6,05% (6,38%).
До слова, у МЗС РФ прокоментували підсумки парламентських виборів в Україні. У міністерстві зазначили, що «Росія оцінюватиме нову українську владу за її практичними справами».
Раніше ЦВК оприлюднила імена вже 40 нардепів-мажоритарників.