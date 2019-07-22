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    ЦВК опрацювала більше 80% протоколів

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    21 липня в Україні відбулися парламентські вибори&nbsp; - ЦВК опрацювала більше 80% протоколів
    21 липня в Україні відбулися парламентські вибори 

    Розстановка сил суттєво не змінюється

    Центральна виборча комісія публікує офіційні результати дострокових виборів до Верховної Ради по багатомандатному округу, відбулися 21 липня 2019 року. Станом на 20:02 вже опрацьовано 82.17% протоколів з виборчих дільниць.

    Отже, на цю годину голоси розподіляються таким чином:

    — Слуга народу — 42,90% (після обробки половини протоколів було 42,45%);
    — Опозиційна платформа — За життя — 12,95% (12,88%);
    — Європейська солідарність — 8,31% (8,64%);
    — Батьківщина — 8,11% (8,01)%;
    — Голос — 6,05% (6,38%).

    До слова, у МЗС РФ прокоментували підсумки парламентських виборів в Україні. У міністерстві зазначили, що «Росія оцінюватиме нову українську владу за її практичними справами».

    Раніше ЦВК оприлюднила імена вже 40 нардепів-мажоритарників.

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