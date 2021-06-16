На Кіровоградщині буревій «покрутив» дорожні знаки (фото)

Місцеві мешканці змайстрували нову основу для гнізда лелек, яке пошматувала стихія, та сподіваються, що птахи повернуться додому

Буревій зігнув дорожні знаки на Кіровоградщині та зніс лелече гніздо. Рятувальники сьогодні розчищають дороги від завалів. Пошкоджені дорожні знаки рятувальники замінять на нові. Про це повідомили в пресцентрі ДСНС України.

Заступниця начальника Служби автомобільних доріг Жанна Петрович розповіла: «На Кіровоградщині був град, пориви сильного вітру, шквали, значні опади у вигляді дощу. Хоча вони були й короткочасні, але дуже сильні. Повалило 15 дерев та зруйновані три інформаційних панно, вони побиті градом і покручені сильним вітром».

Відомо, що дерева повалило в Олександрійському районі між Куцівкою і Жовтими Водами, між Олександрією та селищем Петрове. Щити погнуло на дорозі Н-24, Благовіщенське — Миколаїв у Голованівському районі.

Також рятувальники поклали на місце лелече гніздо, що впало через пориви вітру у селі Бандурове Гайворонської громади. На жаль, пташенята загинули, але місцеві мешканці змайстрували нову основу для гнізда й сподіваються, що лелеки повернуться до нової домівки.

Додамо, що в Кіровоградській області в кількох населених пунктах випав великий град, який пошкодив урожай на городах.

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