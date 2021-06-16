Села на Одещині потрапили у «водний полон» (фото)

Жителям довелося звертатися до рятувальників, аби подолати наслідки негоди

Сильний дощ затопив приватні будинки в селах Одеської області. Жителям довелося звертатися до рятувальників, аби врятувати себе і своє майно. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

«Рятувальники відкачали 78 м3 дощової води з домогосподарств в місті Рені, 240 м3 в Одесі на вулиці Радіальна, 50 м3 в смт Авангард і 90 м3 в селі Виноградівка Болградського району», – йдеться в повідомленні рятувальників.

Додамо, що напередодні у більшості регіонів України пройшли грози з градом, десятки населених пунктів залишилися без електрики. У Запоріжжі автомобілі буквально плавали по центральних вулицях міста. Потужна злива також накрила й Вінницю, «обстрілюючи» місто градом.

Читайте також: