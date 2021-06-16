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    У Бутані повінь стерла з землі табір, є жертви (фото)

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    Повінь захопила людей зненацька вночі - У Бутані повінь стерла з землі табір, є жертви (фото)
    Повінь захопила людей зненацька вночі
    Фото з відкритих джерел

    Жителі Бутану спали, коли паводок зненацька застав їх після півночі

    У Бутані через нищівну повінь загинули десять людей, а в Непалі семеро зникли безвісти. Про це повідомляє REUTERS.

    Раптові повені, викликані проливними дощами, змили віддалений гірський табір в Бутані в середу, в результаті чого десятеро людей загинули й п'ятеро отримали поранення, а в результаті повені в сусідньому Непалі семеро людей зникли безвісти.

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    У Бутані повінь стерла з землі табір, є жертви (фото)

    Жителі Бутану спали, коли паводок зненацька застав їх після півночі. За повідомленнями місцевих ЗМІ, їх табір біля Лайї був змитий водою.

    «Вважається, що їх змило потопом, що спустився вниз за течією», йдеться в повідомленні.

    Два вертольоти були мобілізовані для евакуації поранених, а рятувальники прямували до місця, куди можна дістатися тільки через одинадцять годин ходьби від найближчої дороги.

    У Непалі представник міністерства внутрішніх справ заявив, що семеро людей зникли безвісти після нічних дощів, що затопили десятки будинків.

    Як повідомляється, Непал і Бутан зазнали сильних дощів протягом останніх трьох днів. На ці країни налетів щорічний сезон мусонів.

    Додамо, що Прикарпаття продовжують «трусити» негода: у високогір’ї Карпат випав сніг, а на решті території тривають рясні дощі, які спричинили підняття рівня води в ріках області.

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    Теги: Непал негода повінь
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    У Бутані повінь стерла з землі табір, є жертви (фото)