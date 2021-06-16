У Білгород-Дністровському серед вулиці утворилося справжнє озеро (відео)

Україна вже тривалий час потерпає від дощів

Останніми роками у Білгород-Дністровському неодноразово траплялися потопи

В Одеській області у Білгород-Дністровському, 16 червня, затопило вулиці. По деяких дорогах пройти сухим неможливо, а машинам доведеться проїжджати по воді. Про це повідомляє Новини.LIVE Odesa.

На відео можна спостерігати, що затопило не одну вулицю, а низку. Судячи зі стрічки, вода заповнила дорогу на декілька сантиметрів. Пішоходи на вулиці є, але перейти вулицю, не намочивши ноги не вдасться.

Зазначимо, що останніми роками у Білгород-Дністровському неодноразово траплялися потопи.

Червень в Україні виявився щедрим на опади. Так, вулиці Одеси після зливи перетворилися на велику річку. А на Дніпропетровщині дощі зносять усе на своєму шляху.У результаті сильних злив потік води з полів перетнув трасу Знам'янка-Луганськ-Ізварине та «увійшов» в село, затопивши вулиці і житла людей.

Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Велечезний град випав також у Харкові.

Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.