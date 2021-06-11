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    Ні помідорів, ні буряків. Град знищив врожай на Кіровоградщині

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    Місцеві жителі кажуть, що на городах усе понівечено градом&nbsp; - Ні помідорів, ні буряків. Град знищив врожай на Кіровоградщині
    Місцеві жителі кажуть, що на городах усе понівечено градом 
    Фото із соцмереж

    У Кіровоградській області потужний град йшов 40 хвилин

    У Кіровоградській області в кількох населених пунктах випав великий град, який пошкодив урожай на городах. Про це повідомляє Сегодня.

    Повідомляється, що град розміром з горох падав більше 40 хвилин. Місцеві жителі кажуть, що на городах усе понівечено. Не залишилося ні помідорів, ні буряків.

    Раніше повідомлялося, що під Харковом негода вимила асфальт. Одна з вулиць у місті Ізюм, що на Харківщині, перетворилася на бурливу річку після проливного дощу.

    Додамо, що внаслідок негоди без електроенергії залишилися 60 населених пунктів у п'яти областях України. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

    Також напередодні Прикарпаття притрусило гігантським градом.

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    Ні помідорів, ні буряків. Град знищив врожай на Кіровоградщині