В Дніпрі авто врізалось у стовп, водій загинув



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ДТП сталася близько пятої години ночі на вулиці Набережна Заводська Фото: ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

Під час ДТП постраждала пасажирка авто – 19-річна дівчина

В ніч на 28 вересня у Дніпрі водій Opel Vectra, ймовірно не впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на електроопору. Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

ДТП сталася близько пятої години ночі на вулиці Набережна Заводська Новокодацького району.

Під час ДТП постраждала пасажирка авто – дівчина, 2000 року народження. Її госпіталізували.

Рятувальники за допомогою спецобладнання вилучили тіло загиблого водія з конструкцій понівеченого автомобілю.

Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

Нагадаємо, у ДТП, що сталася 21 вересня на 12-му кілометрі автодороги Одеса - Овідіополь загинуло дев'ять пасажирів маршрутки, ще чотири людини були госпіталізовані.

Також у Житомирській області на автодорозі Київ–Чоп водій DAF з напівпричепом (цистерна) не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням «Житомир–Яремча», що стояв на узбіччі дороги. Внаслідок зіткнення вантажівки з автобусом загинуло дев’ять людей.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів включити безпеку пасажирських перевезень до пріоритетних напрямів своєї роботи.

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