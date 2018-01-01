На Кіровоградщині затримали банду, що викрадала банківські термінали
- Сьогодні, 07:36
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Зловмисники «спеціалізувалися» на викраденнях терміналів на території декількох областей України
Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.
«16 лютого близько 5-ї ранку після скоєння чергового злочину вони (грабіжники - ред.) були затримані у результаті спецоперації працівників поліції Сумщини, бійців КОРДу та оперативників карного розшуку Кіровоградщини. За попередніми даними, всі троє підозрюваних - уродженці Полтавської області, віком від 30 до 40 років. Маючи у користуванні два легкових автомобілі, вони «подорожували» областями та скоювали майнові злочини», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на Сумщині підозрювані займалися крадіжками платіжних терміналів. Там на їхній слід вийшли місцеві оперативники. Після цього злодії вирішили втекти з області, аби на деякий час зникнути з поля зору поліцейських.
Повідомляється, що вони на власному автомобілі вирушили у напрямку Кіровоградської області. Приїхавши до міста Світловодськ, підозрювані діяли за звичним сценарієм. Близько 4-ї години ранку під'їхали на одну із центральних площ міста, демонтували платіжний термінал, в якому була готівка, завантажили його до багажного відділення авто та поїхали. Проте помітивши поліцейських, вони залишили термінал на дорозі.
У передмісті, на території Світловодського району Кіровоградської області, зловмисники з'їхали з дороги та були затримані бійцями КОРДу поліції Сумської області.
За фактом крадіжки працівники Світловодського відділу поліції внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюється точна кількість вчинених ними злочинів.