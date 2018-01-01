На Кіровоградщині затримали банду, що викрадала банківські термінали

Зловмисники «спеціалізувалися» на викраденнях терміналів на території декількох областей України

На Кіровоградщині поліцейські затримали групу серійних крадіїв, які грабували банківські термінали на території декількох областей України.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

«16 лютого близько 5-ї ранку після скоєння чергового злочину вони (грабіжники - ред.) були затримані у результаті спецоперації працівників поліції Сумщини, бійців КОРДу та оперативників карного розшуку Кіровоградщини. За попередніми даними, всі троє підозрюваних - уродженці Полтавської області, віком від 30 до 40 років. Маючи у користуванні два легкових автомобілі, вони «подорожували» областями та скоювали майнові злочини», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Сумщині підозрювані займалися крадіжками платіжних терміналів. Там на їхній слід вийшли місцеві оперативники. Після цього злодії вирішили втекти з області, аби на деякий час зникнути з поля зору поліцейських.

Повідомляється, що вони на власному автомобілі вирушили у напрямку Кіровоградської області. Приїхавши до міста Світловодськ, підозрювані діяли за звичним сценарієм. Близько 4-ї години ранку під'їхали на одну із центральних площ міста, демонтували платіжний термінал, в якому була готівка, завантажили його до багажного відділення авто та поїхали. Проте помітивши поліцейських, вони залишили термінал на дорозі.

У передмісті, на території Світловодського району Кіровоградської області, зловмисники з'їхали з дороги та були затримані бійцями КОРДу поліції Сумської області.

За фактом крадіжки працівники Світловодського відділу поліції внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюється точна кількість вчинених ними злочинів.