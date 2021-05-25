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    На контейнеровозі біля Шрі-Ланки прогримів вибух

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    Пожежа на судні почалася ще п'ять днів тому - На контейнеровозі біля Шрі-Ланки прогримів вибух
    Пожежа на судні почалася ще п'ять днів тому
    Фото: blackseanews.net

    Під час вибуху та під час гасіння вогню постраждало двоє людей

    Недалеко від порту Коломбо в Шрі-Ланці на контейнеровозі MV X-Press Pearl, що перевозить 25 тонн азотної кислоти, стався вибух. Інцидент трапився під час того, як військова авіація і військові моряки гасили на судні пожежу, яка почалася ще 20 травня, пише Reuters.

    Внаслідок події постраждали дві людини. Екіпаж евакуювали. Судно відводять від берегової лінії на 50 морських миль. Пожежа не припиняється.

    Місцеві ЗМІ повідомляють, що, щонайменше, вісім контейнерів впали в море.

    «Очікується прибуття в Шрі-Ланку спеціального голландського рейсу з життєво важливим обладнанням для локалізації пожежі», - розповів міністр судноплавства Шрі-Ланки Рохита Абейгунавардена.

    До слова, сьогодні стало відомо, що біля Панами загадково помер 38-річний капітан-українець. Суховантаж прямував з Шанхая в Панаму. У капітана закінчився контракт і 24 травня він планував вилітати на Батьківщину.

    Теги: пожежа вибух корабель Шрі-Ланка море
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    На контейнеровозі біля Шрі-Ланки прогримів вибух