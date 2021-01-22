Попри збільшення випадків Covid-19: курортний острів відкрив кордони для туристів

Перші два тижні туристи зможуть зупинятися тільки в одному із 55 готелів Шрі-Ланки

Уряд країни організував 14 «туристичних зон», межі яких мандрівникам залишати не можна

Шрі-Ланка відкрила свої кордони для туристів з усього світу з 21 січня.

Про це повідомляє Associated Press.

Попри збільшення числа нових випадків коронавірусу, 21 січня Шрі-Ланка відкрила свої кордони для мандрівників з усього світу.

У Бюро сприяння туризму заявили, що постаралися схвалити всі запобіжні заходи, щоб відпочинок на курорті був максимально безпечним, надійним і безтурботним. Перші два тижні туристи зможуть зупинятися тільки в одному із 55 готелів.

Для в'їзду до Шрі-Ланки туристам необхідно показати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 96 годин до прибуття. Також його потрібно буде зробити в готелі безпосередньо перед заселенням і через п'ять днів перебування.

Уряд країни організував 14 «туристичних зон», межі яких мандрівникам залишати не можна. У перші два тижні гостей зобов'язані супроводжувати в поїздках офіційні особи. Візу для відвідування країни можна оформити тільки онлайн, а після прибуття цього зробити не вийде. Потрібно також забронювати готель, оплатити майбутні ПЛР-тести і медстрахування, яке обійдеться в $12.

До слова, Велика Британія повністю закривала кордони для іноземців.

Також влада Австралії не відкриватиме кордонів до 2022 року.