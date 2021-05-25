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    Біля Панами загадково помер 38-річний капітан-українець

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    Смерть капітана сталась на судні Century (IMO 9253260) - Біля Панами загадково помер 38-річний капітан-українець
    Смерть капітана сталась на судні Century (IMO 9253260)
    Фото: shipspotting.com

    Частина екіпажу вважає смерть капітана вельми підозрілою, оскільки на судні була напружена обстановка

    На борту судна Century (прапор Антигуа і Барбуда) біля берегів Панами раптово помер 38-річний капітан - громадянин України, житель Одеської області. Його смерть частина екіпажу вважає підозрілою, пише Seafarers Journal.

    Капітан суховантажу помер ще 20 травня. Весь цей час його тіло перебувало в опечатаній каюті.

    «У Панамі – субтропіки, самі розумієте, який це клімат і що відбувається з тілом в таких температурних умовах... Наскільки я знаю, зняти його з борта повинні були тільки вчора, в понеділок», – розповів морський юрист Микола Гольбін.

    Офіційні причини смерті капітана поки не відомі. Їх повинні назвати після розтину, яке буде зроблено в Панамі.

    Частина екіпажу вважає смерть капітана вельми підозрілою, оскільки на судні була напружена обстановка і час від часу спалахували конфлікти.

    На борту працюють моряки з України та Філіппін.

    Суховантаж прямував з Шанхая в Панаму. У капітана закінчився контракт і 24 травня він планував вилітати на Батьківщину.

    Торік у Мексиці було знайдено мертвим українського моряка, члена екіпажу вантажного судна Panamax Alexander.

    Нагадаємо, 11 березня поблизу узбережжя Румунії затонуло судно «Волго Балт 179». На борту було 13 українських моряків - двоє загинули. 18 березня врятовані моряки повернулися до України.

    Теги: смерть корабель розслідування Південна Америка українські моряки море
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    Біля Панами загадково помер 38-річний капітан-українець