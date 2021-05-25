Біля Панами загадково помер 38-річний капітан-українець

Частина екіпажу вважає смерть капітана вельми підозрілою, оскільки на судні була напружена обстановка

На борту судна Century (прапор Антигуа і Барбуда) біля берегів Панами раптово помер 38-річний капітан - громадянин України, житель Одеської області. Його смерть частина екіпажу вважає підозрілою, пише Seafarers Journal.

Капітан суховантажу помер ще 20 травня. Весь цей час його тіло перебувало в опечатаній каюті.

«У Панамі – субтропіки, самі розумієте, який це клімат і що відбувається з тілом в таких температурних умовах... Наскільки я знаю, зняти його з борта повинні були тільки вчора, в понеділок», – розповів морський юрист Микола Гольбін.

Офіційні причини смерті капітана поки не відомі. Їх повинні назвати після розтину, яке буде зроблено в Панамі.

Частина екіпажу вважає смерть капітана вельми підозрілою, оскільки на судні була напружена обстановка і час від часу спалахували конфлікти.

На борту працюють моряки з України та Філіппін.

Суховантаж прямував з Шанхая в Панаму. У капітана закінчився контракт і 24 травня він планував вилітати на Батьківщину.

Торік у Мексиці було знайдено мертвим українського моряка, члена екіпажу вантажного судна Panamax Alexander.

Нагадаємо, 11 березня поблизу узбережжя Румунії затонуло судно «Волго Балт 179». На борту було 13 українських моряків - двоє загинули. 18 березня врятовані моряки повернулися до України.