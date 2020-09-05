Біля узбережжя Шрі-Ланки кілька днів горить танкер з нафтою



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Рятувальні роботи допомогли в п'ятницю взяти пожежу під контроль і не допустити її поширення на вантажні відсіки з нафтою Фото: globallookpress.com

На борту танкера New Diamond знаходиться близько двох мільйонів барелів нафти

Військово-морський флот Шрі-Ланки продовжує утримувати залишений екіпажем нафтовий супертанкер New Diamond приблизно в 40 км від східного узбережжя, щоб захистити берегову лінію від можливого розливу нафти.

Про це в суботу, 5 вересня, повідомило агентство Reuters.

Пожежа на New Diamond виникла в машинному відділенні в четвер вранці і поширилася на місток танкера, на борту якого знаходиться близько двох мільйонів барелів нафти.

Рятувальні роботи за участю військово-морських сил Індії та Росії допомогли в п'ятницю взяти пожежу під контроль і не допустити її поширення на вантажні відсіки з нафтою.

Представник ВМФ Шрі-Ланки повідомив, що пожежні катери продовжують поливати танкер водою.

«Пожежа знаходиться під контролем, але ще не згашена», – сказав він.

Танкер New Diamond, зафрахтований Indian Oil Corp, відправився з порту Міна-Аль-Ахмаді в Кувейті з вантажем нафти в індійський порт Парадіп, де розташований нафтопереробний завод.

До слова, напередодні із танкера Delfi в Одесі знову потекли нафтопродукти.