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    Біля узбережжя Шрі-Ланки кілька днів горить танкер з нафтою

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    Рятувальні роботи допомогли в п'ятницю взяти пожежу під контроль і не допустити її поширення на вантажні відсіки з нафтою - Біля узбережжя Шрі-Ланки кілька днів горить танкер з нафтою
    Рятувальні роботи допомогли в п'ятницю взяти пожежу під контроль і не допустити її поширення на вантажні відсіки з нафтою
    Фото: globallookpress.com

    На борту танкера New Diamond знаходиться близько двох мільйонів барелів нафти

    Військово-морський флот Шрі-Ланки продовжує утримувати залишений екіпажем нафтовий супертанкер New Diamond приблизно в 40 км від східного узбережжя, щоб захистити берегову лінію від можливого розливу нафти.

    Про це в суботу, 5 вересня, повідомило агентство Reuters.

    Пожежа на New Diamond виникла в машинному відділенні в четвер вранці і поширилася на місток танкера, на борту якого знаходиться близько двох мільйонів барелів нафти.

    Рятувальні роботи за участю військово-морських сил Індії та Росії допомогли в п'ятницю взяти пожежу під контроль і не допустити її поширення на вантажні відсіки з нафтою.

    Представник ВМФ Шрі-Ланки повідомив, що пожежні катери продовжують поливати танкер водою.

    «Пожежа знаходиться під контролем, але ще не згашена», – сказав він.

    Танкер New Diamond, зафрахтований Indian Oil Corp, відправився з порту Міна-Аль-Ахмаді в Кувейті з вантажем нафти в індійський порт Парадіп, де розташований нафтопереробний завод.

    До слова, напередодні із танкера Delfi в Одесі знову потекли нафтопродукти.

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