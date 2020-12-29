На КПВВ Станиця Луганська силовики затримали чоловіка із $150 тис

Перевозити з тимчасово окупованої території на територію України дозволено не більше 50 тисяч гривень

На Донбасі житель непідконтрольного Києву міста Красний Луч перевозив через КПВВ Станиця Луганська понад чотири мільйони гривень. Його затримали українські силовики. Про це в понеділок, 28 грудня, повідомила пресслужба штабу ООС у Facebook.

«Під час огляду особистих речей встановлено, що вказаний громадянин - житель міста Красний Луч - мав при собі близько 150 000 доларів США, що в еквіваленті національної валюти за курсом НБУ становить 4 261 500,00 гривень», - зазначено в повідомленні.

При цьому переміщати з тимчасово окупованої території на територію України дозволено не більше 50 тисяч гривень.

«Стосовно чоловіка складено протокол про адміністративне правопорушення. Гроші вилучено до відповідного рішення суду і передано на зберігання до відділення банку», - резюмували у штабі.