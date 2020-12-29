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    Близько 300 тисяч українців на Донбасі примусово отримали паспорти РФ – Рєзніков

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    В окупованому росіянами Криму паспорти РФ роздали 2 мільйонам українців&nbsp; - Близько 300 тисяч українців на Донбасі примусово отримали паспорти РФ – Рєзніков
    В окупованому росіянами Криму паспорти РФ роздали 2 мільйонам українців 
    Фото з відкритих джерел

    Міністр пояснив, що люди змушені брати ті паспорти, тому що вони є заручниками, це їх спосіб виживання там

    На окупованій території Донецької і Луганської областей примусово пройшли паспортизацію близько 300 тисяч громадян України. В окупованому росіянами Криму це число перевищує 2 мільйони.

    Про це в інтерв'ю ТСН заявив віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Рєзніков.

    За його словами, всі українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, є заручниками окупаційного режиму. При цьому дану проблему в Україні хочуть вирішити за допомогою законопроекту про державну політиці перехідного періоду, який зараз знаходиться на стадії розробки.

    «Люди змушені брати ті паспорти, тому що вони є заручниками, це їх спосіб виживання там. Тому держава повинна знайти механізм, як з цими наслідками потім діяти», - сказав Рєзніков.

    Міністр додав, що навіть після прийняття даного законопроекту, ніхто не буде пред'являти претензій тим громадянам, які отримали паспорти РФ.

    «Друге, коли відбудеться деоккупація, у них буде право вільного вибору, що робити з тим паспортом. Задекларувати, що вони від нього відмовляються, визнають тільки українське громадянство», - зазначив Рєзніков.

    Нагадаємо, влітку 2020 року у РФ набув чинності федеральний закон про спрощене отримання російського громадянства іноземцям, зокрема українцям, та людям без громадянства. За новими правилами, людина не повинна відмовлятися від колишнього громадянства і може претендувати на новий статус, проживши в країні менше, ніж було потрібно раніше.

    Раніше президент РФ Володимир Путін спростив отримання громадянства для іноземців з повнолітніми дієздатними російськими дітьми. У березні був прийнятий закон про спрощене отримання російського паспорта для українців і білорусів. Згідно з цим законом українці та білоруси, які вільно говорять по-російськи, можуть бути визнані «носіями російської мови» при подачі заяви.

    Теги: Росія окупанти паспорт документи українці окуповані території громадянство
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