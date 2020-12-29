У Зеленського знову заговорили про миротворців для Донбасу

Миротворці – це один з варіантів реалізації мінських угод, вважає Резніков

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що як один з варіантів реалізації мінських угод розглядається можливість введення миротворців в окуповані Росією райони Донецької і Луганської областей.

Про це Рєзніков заявив в інтерв'ю ТСН.

За його словами, мандат такої місії повинен бути узгоджений сторонами переговорів. При цьому введення миротворців планом Б з врегулювання конфлікту на Донбасі не є.

«Миротворці – це один з варіантів вирішення, у тому числі базової моделі мінських домовленостей», – заявив Резніков.

Він додав, що миротворці повинні контролювати і забезпечувати безпеку. При цьому в мінських угодах йдеться тільки про моніторинг ОБСЄ без миротворчого мандата. А в разі введення місії до її складу мають увійти ті, кому довіряють і Україна, і Росія.

«Яка це може бути місія? Або це мандат Ради безпеки ООН, або ОБСЄ ...», – наголосив Резніков.

Він навів приклад 25-річної давності, коли в Хорватії, в районі міста Вуковар на кордоні із Сербією була присутня місія з мандатом Ради безпеки ООН, яка 1,5 роки забезпечувала перехідний період, після чого було проведено місцеві вибори.

Нагадаємо, ключовою ідеєю так званого плану «Б» по Донбасу є введення миротворчого контингенту.