У Зеленського знову заговорили про миротворців для Донбасу
Миротворці – це один з варіантів реалізації мінських угод, вважає Резніков
Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що як один з варіантів реалізації мінських угод розглядається можливість введення миротворців в окуповані Росією райони Донецької і Луганської областей.
Про це Рєзніков заявив в інтерв'ю ТСН.
За його словами, мандат такої місії повинен бути узгоджений сторонами переговорів. При цьому введення миротворців планом Б з врегулювання конфлікту на Донбасі не є.
«Миротворці – це один з варіантів вирішення, у тому числі базової моделі мінських домовленостей», – заявив Резніков.
Він додав, що миротворці повинні контролювати і забезпечувати безпеку. При цьому в мінських угодах йдеться тільки про моніторинг ОБСЄ без миротворчого мандата. А в разі введення місії до її складу мають увійти ті, кому довіряють і Україна, і Росія.
«Яка це може бути місія? Або це мандат Ради безпеки ООН, або ОБСЄ ...», – наголосив Резніков.
Він навів приклад 25-річної давності, коли в Хорватії, в районі міста Вуковар на кордоні із Сербією була присутня місія з мандатом Ради безпеки ООН, яка 1,5 роки забезпечувала перехідний період, після чого було проведено місцеві вибори.
Нагадаємо, ключовою ідеєю так званого плану «Б» по Донбасу є введення миротворчого контингенту.
9 листопада, українська делегація в ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі. Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович напередодні заявив, що наступний обмін полоненими між Україною та Росією повинен відбутися до кінця року. Як відомо, 10 листопада Україна зі свого боку відновила роботу всіх семи контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбас. Водночас бойовики відмовилися відкрити пропуск через КПВВ «Щастя» і «Золоте». Окупанти вважають, що відкриття цих КПВВ не було узгоджене з ними. Крім того ОБСЄ закликала Росію розблокувати всі пункти пропуску на Донбасі.
9 листопада, українська делегація в ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі.
Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович напередодні заявив, що наступний обмін полоненими між Україною та Росією повинен відбутися до кінця року.
Як відомо, 10 листопада Україна зі свого боку відновила роботу всіх семи контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбас.
Водночас бойовики відмовилися відкрити пропуск через КПВВ «Щастя» і «Золоте». Окупанти вважають, що відкриття цих КПВВ не було узгоджене з ними.
Крім того ОБСЄ закликала Росію розблокувати всі пункти пропуску на Донбасі.