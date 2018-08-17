На лінії розмежування підірвався мешканець Луганська

В лікарню привезли 36-річного жителя Луганська з множинними осколковими пораненнями тулуба і ніг

Житель Луганська підірвався на міні в районі лінії розмежування в сел. Обозне поблизу Сіверського Дінця.

Відзначається, що 15 серпня в реанімацію привезли 36-річного жителя Луганська з множинними осколковими пораненнями тулуба і ніг.

«Встановлено, що тілесні ушкодження чоловік отримав у поле в районі селища Обозне, поблизу лінії розмежування між ЗСУ та «ЛНР», наступивши на міну. Можливо, потерпілий є учасником НЗФ «ЛНР». Точних даних немає», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міжнародне співтовариство вважає схід України одним з найнебезпечніших для цивільного населення районів світу через масове мінування території.

У четвер вранці штаб операції Об'єднаних сил повідомляв, що 8 серпня на Донбасі 1 український військовий загинув і 3 отримали поранення.

Усього за добу бойовики 44 рази порушили режим тиші, у тому числі двічі із важкого озброєння.

Раніше стало відомо, що на Донбасі біля КП «Мар’їнка» у середу підірвався прикордонник.

Також 8 серпня повідомлялося, що під час артобстрілу помер український військовий Віктор Кандалюк.