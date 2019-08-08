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    На Луганщині до п’яти років ув’язнення засуджено інформаторку терористів

    • Розсилка
    На Луганщині до п’яти років ув’язнення засуджено інформаторку терористів

    Мешканка села Трьохізбенка Новоайдарського району інформувала свого сина, бойовика так званої «ЛНР», про чисельність, місця дислокації та шляхи пересування сил і засобів Збройних Сил України

    На Луганщині за матеріалами Служби безпеки України засуджено інформаторку терористичної організації «ЛНР». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що мешканка села Трьохізбенка Новоайдарського району систематично інформувала свого сина, бойовика так званої «ЛНР», про чисельність, місця дислокації та шляхи пересування сил і засобів Збройних Сил України. Отримані від зловмисниці дані бойовик передавав ватажку розвідувального підрозділу незаконних збройних формувань.

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    Протягом лютого-березня 2017 року співробітники спецслужби задокументували 16 таких телефонних переговорів.

    Правоохоронці затримали інформаторку навесні 2017 року.

    Слідчі СБУ зібрали доказову базу, що підтверджує її безпосереднє сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР».

    Новоайдарський районний суд визнав жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, і призначив їй покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

    Вирок набув законної сили.

    Стосовно сина засудженої відкрито окреме кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 ККУ.

    Бойовика оголошено у розшук.

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