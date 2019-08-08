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    На Черкащині СБУ затримала росіянина, який планував диверсію на військовому аеродромі (фото)

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    На Черкащині СБУ затримала росіянина, який планував диверсію на військовому аеродромі (фото)
    Фото: ssu.gov.ua

    Громадянин РФ, що проживав на Черкащині, виготовляв вибухові речовини та саморобні вибухові пристрої. Також він проводив розвідку на територіях, прилеглих до військового аеродрому Збройних Сил України

    Контррозвідники Служби безпеки України затримали у Черкаській області громадянина РФ під час підготовки до вчинення диверсії на стратегічно важливому військовому об’єкті нашої держави. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби задокументували, що іноземець, який проживав на Черкащині, виготовляв вибухові речовини та саморобні вибухові пристрої.

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    Також він проводив розвідку на територіях, прилеглих до військового аеродрому Збройних Сил України.

    Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили три саморобні вибухові пристрої, майже два кілограми хімічних речовин, електродетонатор, два види вибухових речовин, нотатки з хімічними формулами, спеціалізовану літературу та схеми створення вибухівки.

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    На Черкащині СБУ затримала росіянина, який планував диверсію на військовому аеродромі (фото)
    На Черкащині СБУ затримала росіянина, який планував диверсію на військовому аеродромі (фото)
    На Черкащині СБУ затримала росіянина, який планував диверсію на військовому аеродромі (фото)
    На Черкащині СБУ затримала росіянина, який планував диверсію на військовому аеродромі (фото)
    На Черкащині СБУ затримала росіянина, який планував диверсію на військовому аеродромі (фото)
    Фото: ssu.gov.ua

    Також виявлено матеріали, що свідчать про збір іноземцем інформації про об’єкт диверсії.    Наразі слідчими СБУ повідомлено громадянину РФ про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

    Судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

    Спецоперація з викриття та затримання зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури Черкаської області.

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