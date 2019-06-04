На Луганщині інформатора «ЛНР» засудили до чотирьох років позбавлення волі



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Держслужбовець з Рубіжного збирав інформацію про кількісний склад, дислокацію, маршрути пересування бійців та характеристики фортифікаційних споруд, отримані дані він передавав бойовикам

За матеріалами Служби безпеки України до чотирьох років позбавлення волі засуджено інформатора бойовиків терористичної організації «ЛНР». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що з червня 2017 року до квітня 2018 року мешканець Рубіжного, що на Луганщині, працюючи на державному підприємстві, збирав інформацію про кількісний склад, дислокацію, маршрути пересування Збройних Сил України, сил АТО\ООС та характеристики фортифікаційних споруд. Отримані дані за допомогою месенджерів мобільного телефону він передавав представнику незаконних збройних формувань терористів.

Правоохоронці затримали інформатора у лютому поточного року.

За рішенням Лисичанського міського суду злочинця засуджено до чотирьох років позбавлення волі за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Вирок суду набув законної сили.