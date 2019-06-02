До дна ще далеко: як прожили п'ять років «республіки» Донбасу

Юрій Карін Головний редактор сайту «Інформаційний спротив»

Юрій Карін

Розсилка ВІДПРАВИТИ

За п'ять років окупації з ДНР і ЛНР пропали не лише гроші, але й питна вода

Нещодавно молоді «республіки» з понтами та пафосом відзначали п'ятирічний ювілей в «руському мірі». Найбільш просунутим окупованим дончанам навіть живого горця Асланбека Андарбєковіча Дудаєва, більш відомого в світі як Владислав Юрійович Сурков, підвезли. Для підняття бойового духу. Бо грошей немає - але ви тримайтеся. За п'ять років в «руському мірі» пропали не тільки гроші. Пропали робота, медицина, соціальний пакет та інше.

«Говорящі голови» ЛНР / ДНР, звичайно ж, передають населенню окупованих територій тези російських кураторів - проблеми будуть вирішені. І треба віддати належне, вирішуються.

Частково почалися виплати заборгованості із зарплати за січень-лютий цього року. Виплачують в більшості випадків шахтарям (обчислюючи при цьому майже 45% податків), адже експорт вугілля за заниженими цінами в Росію досі є основним джерелом фінансування. Але максимальний акцент на вугільному бізнесі також не обійшовся без негативних наслідків. У квітні цього року прес-служба «міністерства вугілля і енергетики ДНР» заявила про перевиконання плану видобутку вугілля на 1300 метрів. Але замість хвалебних од стахановцям, місцеве населення почало обурюватися затопленням будинків, розташованих близько до шахт. Адже знос шахтного устаткування, плюс відсутність належного фінансування та брак фахівців з підтримки діючих та законсервованих шахт призведуть до екологічної катастрофи.

Але це далеко не все «водні» проблеми ДНР. Разом із підтопленням будинків в районах видобутку вугілля, в більшості інших районів ДНР закінчується питна вода. Комунальне підприємство «Вода Донбасу» - головне джерело водопостачання на окупованих територіях - хочуть відключити від електроенергії. Обурений народ заспокоюють наявністю резервних запасів. Але цих запасів вистачить приблизно на 6 місяців з урахуванням економії води - 10 літрів на людину щодоби. А щоб відновити нормальне водопостачання, хочуть запустити водоканал з території РФ, на будівництво якого знадобиться від 2,5 до 3 років і ще пару десятків мільйонів рублів, яких в російському бюджеті для окупованих територій України вже просто немає.

Також щоб заощадити так звані державні кошти - різко скорочують кількість бюджетників, економлять на «пайку» і випускають з місць позбавлення волі в'язнів. Це призводить до зростання і без того високого рівня злочинності, підтримуваного іншою категорією залежних від бюджетних коштів «громадян ДНР» - камуфльованих колаборантів, російських найманців та інструкторів.

На даний момент вищезгадані особи освоюють нові методи нечесного відбирання власності у громадян. Оскільки розграбовано абсолютно все - почалася тотальна «інвентаризація» поголів'я худоби, а разом з нею і повне взяття під контроль сільськогосподарської галузі. У Новоазовському районі вже поставили на облік ВРХ в п'яти селах. «Колективізація» від російської морської піхоти в дії.Але до дна ще далеко. Як раніше повідомляла група «Інформаційний спротив», в ДНР розпочато масштабну кампанію ФСБ щодо відсторонення від влади маріонеток Владислава Суркова, та зменшення його реального впливу на окуповані райони регіону. Постраждає, природно, в першу чергу населення. Прості люди, як вибрали «русскій мір», так і стали заручниками окупації.

Джерело: Апостроф

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