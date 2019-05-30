Автономія для Донбасу. Як виглядає новий антиукраїнський план Медведчука та Росії

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Медведчук

Чи готова Україна сьогодні протистояти цим сценаріями Москви? Дуже хочеться вірити, що так

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Вчера «официальный» спикер оккупационных формирований «ЛНР» А.Марочко поддержал инициированное оккупационными властями «ДНР» обращение к президенту Украины В.Зеленскому о предоставлении ОРДЛО «широкой автономии в составе Украины».

Данное обращение является одним из элементов единого плана Кремля по «впихиванию» ОРДЛО в Украину на правах «автономии с широкими правами». Это тот сценарий, который в Киеве пропихивает верный друг Москвы В.Медведчук. Т.е. сценарий Путина пробивается по всем возможным направлениям.

На данный момент этот план осуществляется Москвой по следующим направлениям:

на международной арене формируется мнение, что сейчас, после президентских выборов в Украине, сложилась наиболее приемлемая ситуация для разрешения «внутриукраинского конфликта» (в другой интерпретации – «гражданская война»);

«пятая колонна» Кремля в Украине (пророссийские политики, политические силы и эксперты-политологи) призывают к прямому диалогу нового руководства Украины с «ЛДНР» (известный призыв «услышать Донбасс») с целью поиска оптимального решения для разрешения того же «внутриукраинского конфликта» (конечно же, в этих пламенных призывах и месседжах напрочь отсутствует любой намек на российских «ихтамнетов»), подразумевая ту же автономию с широкими правами. При этом, практическая реализация предоставления «ЛДНР» автономии планируется Москвой и пророссийскими силами в Украине после парламентских выборов (в случае формирования явного или латентного пророссийского большинства и проталкивания сценария федерализации Украины);

паспортизация жителей «ЛДНР» российскими паспортами, а также запланированная на осень перепись населения «ЛДНР»;

формирование общественного мнения на территории ОРДЛО о необходимости получения автономии от Украины с целью дальнейшего самоопределения - обещания возможного «легитимного» вхождения в состав РФ.

Но, следует отметить, что в отношении последнего пункта говорящие головы «ЛДНР» явно лукавят, потому как не отвечают на элементарный вопрос - зачем Кремлю нужен разграбленный и разрушенный самими же россиянами Донбасс?

Да, Москва рассматривает несколько вариантов развития дальнейшей ситуации в контексте «автономии Донбасса», и в краткосрочной перспективе преследуются следующие цели:

«возвращение» ОРДЛО под условный контроль Украины на правах автономии с широкими правами, которая де-факто как политически, так и экономически, остаётся под контролем Кремля и его спецслужб. Это должно дать сигнал Западу, в первую очередь ЕС, о пересмотре и отмене антироссийских санкций и восстановлении экономического сотрудничества, а также вынесении вопроса аннексированного Крыма за скобки;

полное перекладывание финансирования «автономии» и восстановления ее разрушенной инфраструктуры на официальный Киев и бюджет Украины. При этом, данными финансовыми ресурсами будут полностью распоряжаться ставленники Москвы;

запуск «метастаз автономии» по некоторым другим регионам Украины, где сейчас ведется активная подготовительная работа по раздуванию существующих в узких кругах идей сепаратизма, и постепенное расширение российского влияния на другие украинские территории в направлении с востока на запад (приоритеты те же, что и в 2014 году: Юг и Восток);

окончательное блокирование интеграционного курса на НАТО и ЕС.

Готова ли Украина сегодня противостоять этим сценариям Москвы? Очень хочется верить, что да.

Джерело: блог Дмитра Тимчука

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