  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Закарпатті затримали торгівця зброєю

    • Розсилка
    На Закарпатті затримали торгівця зброєю
    Фото: пресцентр СБУ

    Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Хуста незаконно зберігав у власному помешканні стрілецьку зброю для продажу

    Співробітники Служби безпеки України у межах боротьби із незаконним обігом засобів ураження викрили збут нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів.

    Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Хуста незаконно зберігав у власному помешканні стрілецьку зброю для продажу.

    Зловмисник, за оперативною інформацією, підшукував клієнтів, зокрема, серед представників кримінальних кіл.

    Читайте також

    Співробітники СБУ задокументували факти реалізації фігурантом провадження пістолета-кулемета «Судаєва» з бойовими набоями калібру 7,62 мм та пістолета-револьвера «Лефоше» калібру 9 мм на загальну суму 32 тис грн.

    Правоохоронці затримали торгівця зброєю згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за місцем проживання після збут засобів ураження.

    Під час санкціонованих слідчих дій у помешканні зловмисника вилучено дев’ятнадцять пістолетів різного маркування та калібру, шість різнокаліберних гвинтівок, дев’ятнадцять магазинів до пістолетів і понад дві тисячі набоїв різного калібру.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Закарпатті затримали торгівця зброєю
    На Закарпатті затримали торгівця зброєю
    На Закарпатті затримали торгівця зброєю
    Фото: пресцентр СБУ

    Також правоохоронці виявили п’ять пристроїв для відливання куль, комплектуючі до зброї та прилади для її переробки. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають першочергові слідчі дії.

    Заходи з викриття зловмисника проводились спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Ужгородського гарнізону.

    Читайте також
    СБУ зброя озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ