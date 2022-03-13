На Луганщині російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси (відео)

Фосфорні боєприпаси – це вогненебезпечні боєприпаси, які містять білий фосфор

На Луганщині в місті Попасна російські окупанти кинули фосфорні боєприпаси. Про це повідомляє у Facebook перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексія Білошицького.

«Попасна. Використання фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнівна, потворна сила. Це те, що фашисти називали Brennende Zwiebel. Це те, що рашисти зараз випускають по нашим містам. Неймовірні страждання і пожежі», – підкреслив Білошицький.

Фосфорні боєприпаси – це вогненебезпечні боєприпаси, які містять білий фосфор. Він дуже активно і спалахує від контакту з киснем.

Білий фосфор викликає не просто опіки, а глибокі рани, починаючи від ураження кісток до змертвіння тканин. Відомо, що використання фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією.

Нагадаємо, Євросоюз анонсував нові санкції проти Росії у найближчі години.



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