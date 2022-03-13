Опубліковано графік евакуаційних потягів на 13 березня

Усі евакуаційні та регулярні рейси в напрямку західної України та за її межі лишаються безкоштовними

Протягом дня можуть призначатися додаткові евакуаційні потяги

«Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних рейсів, що будуть здійснені 13 березня.

Додаткові евакуаційні рейси за потреби призначаються щоденно, про них «Укрзалізниця» повідомляє додатково.

Призначені рейси (евакуаційні та зворотні) на 13 березня

15:00 - №7931 Авдіївка - Дніпро

11:00 - Житомир - Бердичів

13:00 - №7912 Бердичів - Львів

17:00 - №7764 Вознесенськ - Львів

9:00 - №722 Дарниця - Харків-Пас.

1:00 - №754 Дарниця - Харків-Пас.

7:00 - №731 Дарниця - Дніпро

11:00 - №781 Дарниця - Дніпро

13:00 - №7801 Дарниця - Львів

16:00 - №7803 Дарниця - Львів

12:30 - №903/904 Дніпро - Сокаль

16:00 - №797 Дніпро - Львів

17:30 - №782 Дніпро - Львів

14:00 - №7904 Жмеринка - Львів

10:00 - №217/218 Запоріжжя-1 - Чоп

15:00 - №265/266 Краматорськ - Чернівці

14:00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп

11:00 - №210/209 Кривий Ріг - Львів

16:00 - №7736 Кропивницький - Львів

15:00 - №225/226 Лиман - Ужгород

12:0 - №255/256 Лиман - Львів

6:00 - №222/221 Львів - Кривий Ріг

11:30 - №210/209 Львів - Кривий Ріг

17:00 - №261/262 Львів - Краматорськ

18:00 - №716 Львів - Київ-Пас

22:32 - №238/237 Одеса-Головна - Ужгород

13:00 - №239/240 Стрий - Харків-Пас.

17:00 - №229/230 Ужгород - Харків-Пас.

8:30 - №753 Харків-Пас. - Львів

9:40 - №229/230 Харків-Пас. - Ужгород

13:00 - №239/240 Харків-Пас. - Львів

16:00 - №755 Харків-Пас. - Львів

16:30 - №219/220 Чоп - Кривий Ріг

15:30 - №217/218 Чоп - Запоріжжя-1

Перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 12 березня

Польща

0:40 - №7603 Львів - Пшемисль

5:27 - №7605 Львів - Пшемисль

12:12 - №7609 Львів - Пшемисль

15:40 - №7611 Львів - Пшемисль

19:55 - №7601 Львів - Пшемисль

17:00 - Львів – Хелм

10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм

16:00 - №912/911 Запоріжжя-1 - Хелм

15:30 - №903/904 (904) Хелм - Дніпро

12:00 - №907/908 (906) Хелм - Дніпро

Словаччина

11:35 - №8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице

16:50 - №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице

Румунія

23:23 - Одеса – Ізмаїл – Тульча

Угорщина

12:30 - Мукачево – Будапешт

Крім того, зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів.

Усі евакуаційні та регулярні рейси в напрямку західної України та за її межі лишаються безкоштовними. Квитки на зворотні рейси є у продажу.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає новий вебресурс, щоб інформувати пасажирів про евакуаційні рейси, міжнародні маршрути та роботу вокзалів під час війни.